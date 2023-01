Neuer Film: Wie Ulm aus den Ruinen auferstand

Plus Zum Auftakt der Ulmfilmtage sind in Günter Merkles Streifen "Ulm nach 1945" noch nie gezeigte historische Filmaufnahmen zu sehen. Manche Originaltöne wirken heute befremdlich.

Mit der Premiere von " Ulm nach 1945" sind die Ulmfilmtage 2023 im voll besetzten Mephisto-Kino gestartet. Günter Merkle hat ihn aus historischen Filmen privater Leihgeber und in Kooperation mit dem Ulmer Stadtarchiv produziert. Der schwarz-weiße Streifen beginnt in den ersten Tagen nach der Besetzung Ulms durch amerikanisches Militär und endet 1956/57. Teile des Materials werden erstmals öffentlich gezeigt.