Wie Ulm die Wärmewende schaffen will – und welche Sorge es dabei gibt

Gerade wird rund um den Karlsplatz gebaut, die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) tauscht die alten Dampfleitungen gegen effizientere Heißwasserleitungen aus. Als Nächstes wird rund um die Keplerstraße gearbeitet, dann ist die Frauenstraße an der Reihe. Der Umbau spielt in den Plänen der Stadt eine gewichtige Rolle. Doch eine zentrale Frage ist noch offen, weshalb der nötige Beschluss erst einmal aufgeschoben wird. Das soll verhindern, dass die Bürgerschaft unnötigen Zumutungen ausgesetzt wird, formuliert Oberbürgermeister Gunter Czisch. Er sieht das Risiko, dass ab dem Jahreswechsel in Ulm deutlich strengere Regeln gelten könnten als beispielsweise in Neu-Ulm.

Das Land Baden-Württemberg verlangt, dass die Kommunen bis Jahresende Wärmepläne erarbeiten. Ähnliches dürfte bald Teil eines Bundesgesetzes werden, das die Wärmewende regeln will. Doch Czisch sieht nach langen Streits in der Bundesregierung und einem sehr eiligen Gesetzgebungsverfahren noch keine Verlässlichkeit. Solange man nicht wisse, was das neue Gesetz vorschreiben werde, wolle die Stadt keinen Wärmeplan beschließen. Auch mit Blick auf die Bevölkerung. Der Oberbürgermeister hält es für möglich, dass für Haushalte in Kommunen mit Wärmeplänen vorgeschrieben wird, dass nur noch wasserstofffähige Gasheizungen eingebaut werden dürfen. Diese Vorschrift würde für Ulm womöglich ab dem 1. Januar 2024 gelten. Für Neu-Ulm aber noch nicht, weil die bayerische Schwesterstadt eben noch keinen Wärmeplan hat. Czisch ist über das Vorgehen der Ampelkoalition verärgert. Qualität müsse vor Geschwindigkeit gehen, fordert er. Ulm sehe sich als Vorreiter – und genau das drohe zum Problem zu werden: "Der frühe Vogel wird jetzt bestraft."

