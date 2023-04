Ulm

vor 47 Min.

Wie Ulm die wichtigsten Fahrradrouten verbessern will

Plus In der Fahrradstraße Wörthstraße verhindern Poller den Durchgangsverkehr. Eine Befragung soll den Bedarf auf anderen Hauptrouten zeigen. Doch es gibt Zweifel.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Sechs Fahrradstraßen führen durch Ulm, in einer werden Autos jetzt zusätzlich ausgebremst: Poller in der Wörthstraße verhindern Durchgangsverkehr. Am ersten Tag verursacht dies jede Menge erstaunte Blicke und umständliche Wendemanöver. An anderen Stellen fehlen Fahrradrouten, sind nur spärlich ausgebaut oder umständlich. Der Anteil des Radverkehrs soll deutlich steigen. Damit das klappt, nimmt die Stadt zunächst die Hauptrouten in den Blick. Wer viel oder auch nur gelegentlich mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann sich beteiligen.

Am Dienstag haben Beschäftigte der Stadt die Poller auf Höhe der Scharnhorststraße im Boden versenkt, Hinweisschilder auf die Einbahnstraße fehlten zunächst aber noch. So wendeten viele Fahrerinnen und Fahrer kurz vor den Begrenzungen, die sich auf halber Strecke zwischen Elisabethenstraße und Weststadthaus befinden. Ein Anwohner berichtete, ein Auto sei über den Gehweg ausgewichen. Das Team vom Fuß- und Radentscheid (FuR) Ulm lobt den Umbau. "Es war höchste Zeit", sagte Nicolai Jürgens. Lisa Buntz verwies auf eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) in Berlin. Demnach sind solche Poller sowie Einbahnstraßenregelungen die beiden besten Wege, Durchgangs- und Parksuchverkehr aufzuhalten. Auch in der Fahrradstraße Zeitblomstraße zwischen Altem Friedhof und Neutorstraße wäre eine solche Maßnahme denkbar, findet Buntz: "Da gibt es viele Schulen und viele Schülerinnen und Schüler, so wie hier in der Wörthstraße."

