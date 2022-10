Neue Fußgängerzone: Wie viel kann die Stadt dem Handel zumuten?

Plus Die neue Fußgängerzone soll Ulm lebenswerter machen und den Kaufleuten helfen. Doch die müssen erst einmal einiges aushalten. Auch aus anderen Gründen.

Die Ulmer Fußgängerzone gilt nicht gerade als optisches Glanzlicht, doch erfolgreich ist sie. Das zeigt die jüngst veröffentlichte Rangliste im "CT REP Highstreet Report". Doch schon bald soll sich einiges ändern, ab 2024 werden Hirschstraße und Bahnhofstraße umgebaut. Das Ergebnis soll optisch weitaus ansprechender sein, Bäume und Wasser sollen die klimatischen Bedingungen dort verbessern und mehr Menschen ins Zentrum und auch in die Läden locken. Bis alles fertig ist, könnten für den Handel schwere Zeiten drohen. Und dann sind da noch weitere Einschränkungen für die Kaufleute. Wie viel lässt sich abfedern?