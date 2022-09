Ulm

vor 49 Min.

Verhältnis mit Spannungen: Wie viel Ulm steckt in Albert Einstein?

Albert Einstein, ein gebürtiger Ulmer. Ein Skulpturenprojekt am Ulmer Münsterplatz mit 500 Einstein-Skulpturen brachte den Nobelpreisträger 2018 viel Sichtbarkeit in Ulm.

Lokal Das Einstein-Museum und das Discovery-Center könnten nach Meinung des Stadtarchivdirektors für einen Neuanfang im Umgang mit Albert Einstein wegweisend sein.

Von Dagmar Hub

Einstein, in Ulm geboren, aber schon im Alter von 15 Monaten mit seinen Eltern nach München gezogen: Die immer wieder gestellte Frage danach, ob Einsteins Geburt in Schwaben Zufall war, beantwortete Stadtarchivdirektor Michael Wettengel in einem Vortrag beim SPD-Kreisverband mit einem klaren Nein: Ulm war für die Familie Einsteins Zentrum der weitläufigen Verwandtschaft. Wettengels Recherchen förderten vieles zutage, was kaum bekannt ist.

