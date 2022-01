Wie zwei Medizinstudenten aus Ulm Corona-Gegner narren

Plus Auf dem Münsterplatz stellen sich Menschen den "Corona-Spaziergängen" entgegen. Nun wollen zwei Ulmer Studenten die Querdenken-Bewegung im Internet ärgern.

Die Querdenken-Bewegung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wendet, hat sich von Beginn an der Postleitzahlen bedient – sie sollten zeigen, aus welcher Stadt die jeweiligen Aktivistinnen und Aktivisten stammen. In Ulm haben zwei Medizinstudenten nun gewissermaßen eine Internetseite gekapert, um die Bewegung zu narren.