Wieder bremst eine Streitfrage den Wohnungsbau in Ulm aus

Plus Zum zweiten Mal kommt ein Wohnungsbauprojekt in Ulm nicht voran, weil sich der Bauausschuss nicht einig wird. Und noch etwas behindert die Ziele der Stadt.

Das Baugebiet Eschwiesen war eine preisgekrönte Modellsiedlung, jedes der rund 20 Reihenhäuser in Wiblingen kostete weniger als 300.000 Euro. Das Baugebiet ist schon einmal erweitert worden, nun sollte der nächste Ausbau folgen. Doch daraus wird vorerst nichts, weil sich die Fraktionen im Ulmer Gemeinderat nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen konnten. Wohnblocks oder frei stehende Häuser? Es ist nicht das erste Mal, dass diese Frage ein Projekt fürs Erste stoppt. Dabei werden Wohnungen in der Stadt schmerzlich vermisst. Es gibt noch einen Grund, der Bauvorhaben gestoppt hat und weitere stoppen dürfte.