Wieder Feuer auf Balkon am Eselsberg: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr muss an zwei Tagen hintereinander zur selben Adresse ausrücken. Die Polizei vermutet zumindest in einem Fall Brandstiftung.

An zwei Tagen hintereinander musste die Feuerwehr in den Burgunderweg am Ulmer Eselsberg ausrücken. Auf unterschiedlichen Balkonen war ein Feuer ausgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehnttausend Euro geschätzt. Im Verdacht, mindestens ein Feuer verursacht zu haben, steht eine Bewohnerin des betroffenen Mehrfamilienhauses.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte eine Frau am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr den Brand im Burgunderweg gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Wie sich herausstellte, war auf einem Balkon im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr nach Polizeiangaben aber schnell löschen konnte. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, heißt es.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Ulm

Spezialisten der Polizei hätten anschließend Spuren gesichert. Ersten Erkenntnissen zufolge steht nun eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Verdacht, den Brand verursacht zu haben. Der Schaden wird hier auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft auch, ob ein möglicher Zusammenhang zu einem weiteren Brand vom Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, besteht. Da kam es auf einem anderen Balkon des Gebäudes zu einem Brand. Hier entstand ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro. Ob auch dafür jene Bewohnerin verantwortlich sein könnte, müssten weitere Ermittlungen zeigen. Die Frau würde wohl weiterhin dort wohnen, so ein Polizeisprecher. (AZ)