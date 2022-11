Ulm/Wien

vor 17 Min.

Die prachtvolle Weltpremiere der "Donau Symphonie"

Plus Die in Ulm geborene Idee einer "Donau Symphonie" ist nun in Wien vollendet worden. Es war eine beeindruckende Uraufführung in der bestmöglichen Umgebung.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Eigentlich gehört der Ulmer Unternehmer, Kulturmäzen und streitbare Kolumnist Walter Feucht nicht zu den Menschen, die zur Sprachlosigkeit neigen. Doch jetzt ist er geplättet, er sieht sogar ein wenig mitgenommen aus. Kein Wunder, denn gerade hat er rund eine Stunde lang miterlebt, wie sein Traum wahr wurde: Die von ihm produzierte "Donau Symphonie" hatte Weltpremiere – aber nicht irgendwo, sondern an einem der renommiertesten Konzertorte der Welt, dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Gespielt wurde das Stück von niemand geringerem als den Wiener Symphonikern. Diese Uraufführung war tatsächlich ein imposantes Erlebnis. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann der Raum Ulm/Neu-Ulm in den Genuss der Symphonie kommt.

