Ulm

vor 16 Min.

Wiener Symphoniker bringen die "Donau Symphonie" nach Ulm

Plus Walter Feucht ist der Coup gelungen: Niemand Geringeres als die Wiener Symphoniker werden Frank Wildhorn Werk in fast genau einem Jahr auf dem Münsterplatz zur Aufführung bringen.

Von Dagmar Hub

Eigentlich wollte Walter Feucht die große Neuigkeit erst in einer Pressekonferenz öffentlich machen, doch dann sickerte sie schon vorab durch: Am 14. Juli 2024 wird die "Donau Symphonie" des amerikanischen Musical-Komponisten Frank Wildhorn in Ulm Open Air auf dem Münsterplatz erklingen, gespielt von den Wiener Symphonikern. Die waren in den letzten fünf Jahrzehnten nicht in Ulm. Dass Feuchts Vision für Ulm tatsächlich Realität wird, kommt einer Sensation gleich. Möglich wurde das über sein Netzwerk und möglich auch deshalb, weil Feucht und Wildhorn die Idee zur "Donau Symphonie" in Ulm am Donauufer in die Welt brachten.

"Donau Symphonie" wird kurz vor dem Schwörwochenende 2024 aufgeführt

Das Werk, das am 3. November 2022 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins eine umjubelte Premiere erlebt hatte, kommt damit an den Ort, ohne den es mit großer Wahrscheinlichkeit nie komponiert worden wäre. Vieles, was sonst kaum denkbar wäre, soll im Juli des kommenden Jahres möglich werden: Die Bühne auf dem Münsterplatz, die wegen des eine Woche später stattfindenden Schwörwochenendes sowieso aufgebaut werden wird, wird dann ein paar Tage länger als sonst vor der Kulisse des Münsterturms stehen, damit die notwendige und aufwendige Technik fristgerecht und perfekt an Ort und Stelle sein kann. Hinter der Idee, die "Donau Symphonie" nach Ulm zu holen, stand von Anfang an auch Oberbürgermeister Gunter Czisch, der einer der begeisterten Zuhörer der Uraufführung in Wien gewesen war. Der Zeitpunkt kurz vor dem Schwörwochenende passt ideal, er liegt drei Tage vor der Premiere der Bregenzer Festspiele, bei denen die Wiener Symphoniker auf der Seebühne den "Der Freischütz" spielen werden. Das Orchester hält sich in den Tagen zuvor schon in Bregenz auf. Und obwohl die Musiker am 14. Juli eigentlich spielfrei haben, kommen sie an diesem Tag nach Ulm, um hier die Donau Symphonie auf die Bühne zu bringen.

