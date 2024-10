Wincent Weiss und Kelvin Jones kommen zum Schwörkonzert 2025

Ein Schwörfestival mit einem ganz besonderen Konzert-Highlight verspricht der Ulmer Sender Radio 7 für das kommende Jahr. Nicht nur ein Künstler wird am Sonntag sein Konzert auf dem Münsterplatz geben – gleich zwei große Namen aus der aktuellen Musikwelt hätten bereits zugesagt. Deutsch-Popstar Wincent Weiss und Chartstürmer Kelvin Jones werden am Sonntag, 20. Juli, auf der Schwörfestival-Bühne stehen.

Wincent Weiss zählt zurzeit zu den erfolgreichsten deutschen Musikkünstlern. Er füllt 2025 als Headliner die größten Arenen im deutschsprachigen Raum. Mit Hits wie „An Wunder“, „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ hat er sich in die Herzen tausender Musikfans von jung bis alt gesungen. Millionen folgen ihm bei Social Media.

Ticketvorverkauf beginnt diesen Freitag

Auch Kelvin Jones, bekannt für seine Songs wie „Call You Home“ oder „Love To Go“ werde mit seinem charismatischen Auftritt, der Nähe zum Publikum und seinen eingängigen Melodien außergewöhnliche Konzertmomente schaffen, kündigt der Veranstalter an.

Der Vorverkauf startet bereits diesen Freitag, 25. Oktober. Die Tickets sind online auf radio7.de und über die bekannten Ticketportale online erhältlich. (AZ)