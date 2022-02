Wintereinbruch legt Verkehr lahm

Rund um Ulm hat ein Wintereinbruch zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Noch immer gibt es Probleme.

Schnee, Eis und viel Wind: In der Nacht zum Montag ist in der Gegend um Ulm der Winter zurückgekehrt. Auf einigen Straßen ging nach Unfällen gar nichts mehr.

Auf der A8 gibt es zwischen Aichelberg und Ulm-West in beide Fahrtrichtungen Probleme wegen der schneebedeckten Fahrbahn, mehrfach muss die Straße gesperrt werden. Neun Kilometer staut es sich in Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Hohenstadt. Auch in der Gegenrichtung geht es nur langsam voran.

Dornstadt: Fahrzeuge kommen von der Straße ab und landen im Graben

Auf der B10 bei Dornstadt sind am Montagmorgen mehrere Fahrzeuge von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Nach Wintergewittern mit Wind und Schnee war die Straße offenbar nur schwierig befahrbar. (AZ)