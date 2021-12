Ulm

07:30 Uhr

"Wir packen aus": So feiert die Galerie Schrade ihr 25-jähriges Bestehen

Plus Jede Menge Geburtstagsgeschenke für die Galerie Schrade: Zum 25-jährigen Jubiläum haben 70 Künstlerinnen und Künstler Werke per Post nach Ulm geschickt.

Von Stefan Kümmritz

Vor fünf Jahren hat die im Ulmer Fischerviertel ansässige Galerie Tobias Schrade anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens ein großes Fest gefeiert. "Damals waren 300 Leute hier", erinnert sich Martina Strilic, die zusammen mit Tobias Schrade die Galerie betreibt. Jetzt ist die ursprünglich am Berliner Chamissoplatz gegründete, nun aber schon seit 2002 in Ulm beheimatete Galerie 25 Jahre alt - also wieder ein Grund zum Feiern. Aber jetzt herrscht die Corona-Pandemie, es gibt Beschränkungen und eine angemessene Feier ist nicht möglich. Doch Tobias Schrade und Martina Strilic wollten trotzdem Kunstfreunden etwas Besonderes bieten. Sie beschlossen, ihnen Werke von den Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen, mit denen sie in den vergangenen 25 Jahren zusammen gearbeitet haben. Und das Publikum sollte bei der Entstehung der Ausstellung, die ab Samstag, 18. Dezember, komplett zu sehen ist, dabei sein. "Wir packen aus" hieß das Motto.

