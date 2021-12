Wird aus dem Poser-Parkplatz ein Stadtgarten oder ein Baugebiet?

Plus Wegen Beschwerden über Poser hat die Stadt Ulm den Parkplatz Steingasse in der Altstadt mit Schranke und Pollern gesperrt. Jetzt gibt es ganz neue Überlegungen.

Weil sich Anwohnerinnen und Anwohner über laute Treffen der Poser- und Tuning-Szene beklagt hatten, hat die Stadt Ulm den Parkplatz Steingasse nach dem Schwörwochenende umgebaut: Herausnehmbare Poller, eine Schranke und Bodenschwellen sollten das Ärgernis einbremsen, bis Ende Oktober wurde auch ein Revierdienst eingesetzt. Zudem hat die Stadt Parkplatzwegweiser abgebaut und tägliche Kontrollen vorgenommen. Den Ärger werde man aber nicht gänzlich in den Griff bekommen, glauben die Verantwortlichen aus der Stadtverwaltung. Außer, der Parkplatz verschwindet. Erste Überlegungen, wie es mit dem zentralen Grundstück unweit der Frauenstraße weitergehen könnte, gibt es schon.