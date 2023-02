Wirtschaftsvertreter kritisieren neue Fußgängerzonen in Ulm

Kaum hat der Ulmer Gemeinderat die Erweiterung der Fußgängerzonen in der Innenstadt beschlossen, sieht die IHK den "gewachsenen Charme" der Altstadt in Gefahr.

Anders als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, soll neben dem Judenhof nun auch in der Herdbruckerstraße/Schelergasse sowie im Bereich Herrenkeller- und Dreikönigsgasse eine Fußgängerzone eingeführt werden. Das stößt der Industrie- und Handelskammer (IHK) sauer auf.

Ulmer Stadträte und Stadträtinnen hatten die Pläne der Stadtverwaltung als unambitioniert und als mit angezogener Handbremse geplant, bezeichnet. Und entschieden sich für eine ausgesprochen fußgängerfreundliche Lösung. Und das, obwohl die die IHK auf Basis "zahlreicher Gespräche mit anliegenden Händlern und Gastronomen" große Bedenken gegen eine solche Neueinführung geäußert habe.

Händler und Gastronomen in Ulm waren offenbar für Kompromiss

"Es scheint, als wären die Interessen der Wirtschaft von untergeordneter Bedeutung", wird IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch in einer Mitteilung zitiert. Das größte Unverständnis herrsche beim Beschluss für den Bereich Herrenkeller- und Dreiköniggasse autofrei zu gestalten. Denn hier hatte die Stadtverwaltung aus Sicht der IHK einen sehr guten Kompromissvorschlag erarbeitet, der bei einem Termin von Stadtverwaltung und IHK auch von der überwiegenden Zahl der anliegenden Händler und Gastronomen für gut befunden wurde.

Dadurch wäre laut IHK der Parksuchverkehr eingedämmt und ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer gut möglich gewesen, so wie es sich in der Neuen Mitte bewährt habe. "Mit Einführung der Fußgängerzone verlieren einige Betriebe die Kunden, die eben mal kurz mit dem Auto gehalten und eingekauft haben." Zudem werde die Belieferung schwierig. Zahlen aus einer Verkehrszählung der Stadt aus dem Sommer 2022 zeigen aber, dass die Menschen in der Herrenkeller- und Dreiköniggasse bereits jetzt überwiegend mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Werktags wurden knapp 100 Lastwagen, 130 Lieferwagen und 800 Autos gezählt, aber 2100 Radfahrende und 11.000 zu Fuß Gehende. Am Wochenende waren es nur halt so viele Autos und noch etwas mehr Menschen zu Fuß und auf zwei Rädern.

Mix aus Handel und Gastronomie laut IHK auf dem Spiel

Aus Sicht der IHK wird mit dem Beschluss leichtfertig ein gesunder Mix aus Handel und Gastronomie aufs Spiel gesetzt. Besonders inhabergeführte Betriebe sind betroffen. "Es wird mittelfristig wohl einen Wandel des Besatzes geben. Nachrücken werden Betriebe mit Sortimenten, die gerade angesagt sind. Statt gewachsene Strukturen zu bewahren, die bisher den besonderen Charme der Gassen ausmachen, werden somit 'In-Zonen' geschaffen", befürchtet der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Jonas Pürckhauer. (AZ)

