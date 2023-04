Ulm

WKO gibt umjubeltes Abschlusskonzert in Ulm

Plus Daniel Ottensamer von den Wiener Philharmonikern liefert berührende Klarinetten-Soli. Das WKO gibt zudem einen Ausblick auf die nächste Spielzeit.

Von Dagmar Hub

Welch ein Saisonabschluss! Zum fünften und letzten Ulmer Konzert der Spielzeit präsentierte das Württembergische Kammerorchester Heilbronn den österreichischen Soloklarinettisten Daniel Ottensamer, Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker. Es wurde einer der am stärksten umjubelten Abende der Ulmer WKO-Konzerte bislang – auch für den Schweizer Dirigenten Philippe Bach, der kurzfristig für den verhinderten WKO-Chefdirigenten Case Scaglione einsprang und das Programm komplett übernehmen konnte.

Bei Ottensamers Klarinettenspiel entstehen Bilder im Kopf der Zuhörer

Ein Abend mit Musik zur Nacht: Antonín Dvoráks schwebendes, melodisches und wunderschönes Streicher-Notturno in H-Dur und die Streichorchester-Serenade in Es-Dur des damals 18-jährigen Josef Suk, der später Dvoráks Schwiegersohn wurde, umrahmten zwei Klarinettenwerke, in denen der 36-jährige Daniel Ottensamer ein mit Worten kaum zu beschreibendes Einfühlungsvermögen bewies. Absoluter Höhepunkt des Abends, mit „Bravo!“-Rufen belohnt: Mit Krzysztof Pendereckis zweiter Sinfonietta für Klarinette und Streicher, einem avantgardistisch-romantischen Werk, ließ Daniel Ottensamer Bilder im Kopf des Zuhörers entstehen. Die sich fast verlierende, verloren einsame Klarinette des ersten Satzes scheint die Stimme eines Mannes, der gebannt und unsicher auf eine Geliebte wartet – gefolgt von einem jubelnden Scherzo in Vivacissimo, als sie tatsächlich kommt. Eine Serenade im Walzertempo feiert das Glück – ehe ein elegisch langer Abschied, als Larghetto gesetzt, die Liebenden trennt. Ob es ein Wiedersehen gibt?

