WKO-Konzert: Großer Auftritt für das Cello

Unter dem Motto "Späte Wertschätzungen" bringt das Württembergische Kammerorchester Melodien von wenig bekannten Komponisten und Klassiker auf die Bühne.

Späte Wertschätzungen - unter diesen Titel stellte das Württembergische Kammerorchester sein erstes Konzert dieser Saison in Ulm. Selten gespielte Stücke und bekannte Werke vereinen sich zu einem musikalischen Abend der besonderen Art. Mit Andreas Brantelid am Cello ist dem WKO ein Coup gelungen.

Drei helle Glockenschläge läuteten das Konzert im Kornhaus ein. Am Anfang des Programms stand Arvo Pärts "Cantus", das er nach dem Tod Benjamin Brittens zu dessen Gedenken geschrieben hatte. Das ist die eine Facette später Wertschätzung. Der Komponist drückt mit diesem - einem Requiem nicht unähnlichen - Stück seine Bewunderung für seinen Kollegen aus, dessen Bedeutung er nach eigener Aussage relativ spät erkannt hatte und den er leider nicht mehr persönlich kennenlernen konnte.

Ein Bravourstück für den Cellisten

Aus einem ähnlichen Beweggrund komponierte Peter Tschaikowski seine Rokoko-Variationen - eine direkte Referenz auf Mozart und die Zeit der Wiener Klassik. Sie erinnern an ein für diese Ära typisches Singspiel. Das 1876 uraufgeführte Stück schrieb Tschaikowski für den Cellisten Wilhelm Fitzenhagen, der sich ein Bravourstück gewünscht und es damit bekommen habe, wird das Publikum im Programmheft informiert. Beim WKO ist es Solist Andreas Brantelid, der mit den Rokoko-Variationen sein bravouröses Cellospiel unter Beweis stellt. Ganz ohne Noten lässt der dänisch-schwedische Cellostar den Bogen über die Saiten gleiten. Er nutzt die Freiheiten, die ihm das Stück für die solistische Ausgestaltung lässt, für feine Interpretationen.

Zuvor glänzte der 36-jährige Cellist, der auch mit dem London Philharmonic Orchestra, dem Münchner Kammerorchester, dem Tonhalle-Orchester Zürich und anderen renommierten Ensembles spielt, mit Mieczyslaw Weinbergs "Concertino für Violoncello und Streicherorchester op. 43" - ein typisches Beispiel später Wertschätzung. Erst 2017 wurde das 1948 verfasste Stück veröffentlicht, nachdem es im Nachlass eines Musikwissenschaftlers aufgetaucht war. Weinberg war ein enger Freund Schostakowotischs, die beiden Komponisten unterstützten sich auch in ihrer Arbeit gegenseitig. Doch an die Prominenz seines Freundes reichte Weinberg nie heran. Seine Biografie ist dabei umso spektakulärer und zugleich tragischer: Zwei Mal musste der jüdische Musiker vor den Deutschen fliehen. Das "Concertino" entstand, nachdem der sowjetische Geheimdienst seinen Schwiegervater ermordet hatte.

Zum Konzertabschluss stand dann Mozart auf dem Programm - der Komponist, der schon als Knabe von seinen österreichischen Zeitgenossen als Wunderkind verehrt wurde. Späte Wertschätzung, also zum Ende seines Lebens, erfuhr er jedoch nicht mehr in Wien, sondern in Prag, wo 1787 seine D-Dur-Sinfonie KV 504 uraufgeführt wurde, die seither den Beinamen die "Prager" trägt.

Künftiger Chefdirigent leitet das Orchester an

Am Dirigentenpult stand ein Mann, den die Fans des Württembergischen Kammerorchesters in Zukunft noch öfter sehen werden: Der Este Risto Joost ist designierter Chefdirigent des Ensembles. Aktuell ist er noch beim Theatre Vanemuine in Estlands zweitgrößter Stadt Tartu engagiert. Zur Saison 2024/25 wechselt er dann nach Heilbronn, wo er die Leitung des WKO von Case Scaglione übernehmen wird. Seine Vorstellung beim Ulmer Publikum ist ihm mit diesem Konzert hervorragend gelungen.

Termin: Nächstes WKO-Konzert in Ulm am Donnerstag, 14. Dezember.