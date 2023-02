Wo in Ulm Firmen sitzen, die das Pentagon im Blick hat

Plus Die "Deutschland-Geschwindigkeit" lobte jüngst Bundeskanzler Olaf Scholz. Tempo macht Ulm längst, um im Konzert der Großen mitspielen zu können.

Zehn Geschosse ragt der erste von drei im Bau befindlichen Bürotürmen im Science Park III in Ulm bereits in den Himmel. Wie ein "Sechser im Lotto" sei der Universelle genannte 100-Millionen-Euro Bau für die Stadt Ulm und die Region. Ähnlich sieht Czisch das bereits fertige Sartorius-Gebäude gegenüber: Es gehe um Kettenreaktionen und Geschwindigkeit.