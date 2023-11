Wo ist überhaupt das Künstlerhaus?

Mit einem kurzweiligen Film macht das Ulmer Künstlerhaus Werbung für sich. Das BBK-Gebäude ist nämlich gar nicht so leicht zu finden.

Das Künstlerhaus Ulm – ja wo liegt das denn eigentlich? Die Frage würden in Ulm und Neu-Ulm wahrscheinlich relativ wenige Menschen spontan richtig beantworten können. Genau deshalb hat die Neu-Ulmer Filmemacherin Sibylle Tiedemann mit der Künstlerin Heike Sauer und mit dem aus Illertissen stammenden Künstler Reiner Schlecker einen zehnminütigen Kurzfilm gedreht. "Show me the way to the Künstlerhaus" heißt er.

Heike Sauer spielt darin eine Künstlerin, die als Artist in Residence nach Ulm kommt, samt Gepäck vom Bahnhof loszieht und das BBK-Künstlerhaus sucht. Aber – ja genau – hier beginnt das Problem. Die Künstlerin irrt durch die Stadt, fragt Passanten und einen Straßenmusiker, fragt Polizisten am Münsterplatz und eine Gruppe junger Frauen beim Junggesellinnenabschied. Beim Betrachten des Films entdeckt man unter den ratlosen Befragten bekannte Gesichter wie den Liedermacher Walter Spira, der als Straßenmusiker fungiert. Die Künstlerin wird in verschiedene Richtungen geschickt und landet unter anderem bei einer Krankenkasse. Das alles passiert auf ziemlich amüsante Weise. Warum das Video entstanden ist? Das Künstlerhaus liegt doch recht versteckt im Ochsenhäuser Hof – Adresse Grüner Hof 5. Und was bringen Ausstellungen, wenn keiner hinfindet?

"Show me the way to the Künstlerhaus" ist unter anderem auf Portalen der Stadt Ulm und des Stadthauses, aber auch des BBK-Künstlerhauses selbst zu sehen, um auf die Ausstellungen und auf das Programm der Künstler hinzuweisen, die sich im Berufsverband Bildender Künstler und Künstlerinnen Ulm zusammengeschlossen haben.