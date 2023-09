Wo Leute, die sterben wollen, in Ulm Rat und Hilfe bekommen

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben vermittelt Ärzte und Anwälte. Nicht nur lebensmüde Menschen interessieren sich. In Ulm gibt es Informationen.

Wer will, darf sterben. Wer will, darf dabei Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 entschieden. Wie solche Unterstützung aussehen kann, stellt Heiner Jestrabek am Mittwoch in der Medienschmiede Ulm vor. Der Heidenheimer ist regionaler Ansprechpartner der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS). Der 66-Jährige sagt: "Das geht jeden persönlich an, das gehört nicht bestraft, da hat sich der Staat nicht einzumischen." Jestrabek weiß, dass sich keineswegs nur lebensmüde oder schwer kranke Frauen und Männer für diese Fragen interessieren.

Heiner Jestrabek engangiert sich ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Bei einem Vortrag in Ulm stellt er den Verein und seine Arbeit vor. Foto: Sammlung Jestrabek

2015 war passive Sterbehilfe per Gesetz verboten worden, nach Klagen kippte das Bundesverfassungsgericht diese Einschränkung. Heute, sagt Jestrabek, habe Deutschland die liberalste Gesetzgebung. Liberaler noch als etwa in der Schweiz, wo Menschen einen Grund für ihren Entschluss nennen müssen. Ansätze, die Sterbehilfe gesetzlich zu regeln, scheiterten in diesem Jahr im Bundestag. Aktive Sterbehilfe ist verboten – also dass ein Mensch einen anderen auf dessen Wunsch tötet. Doch für eine Tablette oder eine Infusion, die sich jemand selbst verabreicht oder setzt, braucht es ein ärztliches Rezept. Die DGHS vermittelt Ansprechpersonen in der ganzen Republik, es sind Teams aus Juristen, Ärztinnen und Verwaltungskräften. Sie beraten, bereiten rechtlich alles sauber vor, stellen ein Rezept aus und sind dabei, wenn ein Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzt. Wenn dieser Mensch es denn tut.

Vortrag über passive Sterbehilfe in der Medienschmiede in Ulm

"Es kommt immer wieder vor, dass sich jemand doch noch anders entscheidet", berichtet Jestrabek. Die Gesellschaft wolle den Leuten einfach nur die Möglichkeit zu diesem Schritt geben. Nicht mehr, nicht weniger. Nimmt sich ein Mensch das Leben, ruft die Begleiterin oder der Begleiter die Polizei. Anschließend ermittelt formell die Staatsanwaltschaft, weil der Tod unnatürlich eingetreten ist. Dann kann es eine normale Trauerfeier geben. Rund 400 Menschen in Deutschland seien im vergangenen Jahr auf diese Weise aus dem Leben geschieden, erzählt Jestrabek: "Das ist inzwischen ganz normal."

Begonnen hat alles mit der Beratung zu Patientenverfügungen. Die DGHS stellte den Ansatz, im Vorhinein Entscheidungen für schwere Krankheiten oder Unfälle zu treffen, 1981 als Erstes vor. Auch das Einstellen der medizinischen Versorgung gehört zu diesen Entscheidungen. Bei der Ärzteschaft sei das inzwischen akzeptiert, schildert Jestrabek. Ärztinnen und Ärzte zu finden, die mit der DGHS zusammenarbeiten, sei schwieriger. Das liege daran, dass in der Vergangenheit zeitweise Strafverfolgung zu befürchten war und die Medizinerinnen und Mediziner um ihre Kassenzulassung bangten. Seit der obersten Gerichtsentscheidung hat sich das geändert.

Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben vermittelt Freitodbegleitung

Kontakte zur Freitodbegleitung stellt Jestrabek nicht her, das läuft über die hauptamtlichen Beschäftigten in der Berliner Geschäftsstelle. Der Publizist, Trauerredner und Berater für das Thema Patientenverfügungen präsentiert die Arbeit der DGHS bei Vorträgen – so wie nun in Ulm. Gegenwind habe es dabei nie gegeben, er verspüre immer Neugierde und Offenheit. Auch Religiosität sei keine Hürde mehr. Vermittlung der DGHS können nur Mitglieder in Anspruch nehmen, die mindestens seit sechs Monaten dabei sind. Nicht alle, die der Gesellschaft beitreten, wollen ihrem Leben das Ende setzen. "Manchen geht es einfach um die Möglichkeit. Etwa für den Fall, dass eine schwere Krankheit eintritt."

Lesen Sie dazu auch

Der Vortrag in der Medienschmiede Ulm, Rabengasse 7, wird von den Freidenkern Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau organisiert. Beginn ist am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.