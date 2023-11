Ulm

Woher die Wärme für Haushalte und Industrie in Ulm künftig kommen soll

Plus Der Ulmer Bauausschuss beschließt Ziele und Schritte für die Wärmewende. Ein Klimaschutzmanager mahnt zur Eile und die Bundespolitik beschert der Stadt offene Fragen.

Von Sebastian Mayr

Ein Drittel der Energie, die in Ulm zum Heizen verwendet wird, kommt aus den Fernwärmeleitungen von FUG und SWU. Die Startvoraussetzungen sind damit besser als im Rest der Republik: Der Bund hat sich vorgenommen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Baden-Württemberg will diese Ziele fünf Jahre früher erreichen. Wie das in den Städten und Gemeinden gelingen soll, regeln kommunale Wärmepläne. Der Ulmer Bauausschuss hat seinen am Dienstagabend einstimmig beschlossen – und vorher geklärt, dass es keine Nachteile für die eigene Bürgerschaft gibt. Andere zentrale Fragen sind bis auf Weiteres völlig offen.

Der Wärmeplan war bereits im Frühjahr fertig gewesen. Doch weil der Bundestag sich da noch nicht über das neue Gebäudeenergiegesetz geeinigt hatte, stellte der Gemeinderat seine Entscheidung zurück. Eventuelle Vorgaben aus dem Bundesrecht sollten bei Bedarf eingearbeitet und mögliche Nachteile für die Ulmer Bevölkerung, etwa früher geltende Regeln beim Heizungstausch, sollten vermieden werden. Letztlich änderte sich nur eins: Die Öffentlichkeit musste beteiligt werden, der eigentlich schon fertige Wärmeplan wurde der Bürgerschaft, öffentlichen Einrichtungen und Verbänden vorgelegt.

