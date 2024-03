Wohncontainer für Flüchtlinge: Infoabend in Wiblingen "deutlich sachlicher"

Eine zentrale Unterbringung von Geflüchteten in Wiblingen ist vom Tisch, stattdessen sollen sie auf drei Standorte aufgeteilt werden. Doch die passen nicht jedem.

Wegen der brutalen Attacke auf einen Lehrer an der Sägefeldschule war sie zunächst verschoben worden, am Mittwoch fand nun die zweite Infoveranstaltung zur geplanten Unterbringungen von Geflüchteten in Wiblingen statt. Die Diskussion darüber verlief nach Angaben der Stadt Ulm "deutlich sachlicher" als noch am 29. Januar. Der ursprünglich geplante Standort für die Wohncontainer ist demnach vom Tisch.

Der Andrang sei groß gewesen in der Sporthalle am Tannenplatz, teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Für 600 Zuschauerinnen und Zuschauer sei bestuhlt worden - letztlich hätten diese Plätze aber für das große Publikumsinteresse nicht ausgereicht. Baubürgermeister Tim von Winning erläuterte den seit der ersten Veranstaltung am 29. Januar veränderten Sachstand: Statt des ursprünglichen von der Stadtverwaltung angedachten Standorts in der Nähe des Friedhofes werde nun die Aufteilung der für 250 Menschen vorgesehenen Unterkünfte auf drei Standorte vorgeschlagen.

Flüchtlinge in Wiblingen: Diese drei Standorte schlägt die Stadt Ulm vor

96 Plätze sollen demnach auf der "Hundewiese" in der Nähe der Bezirkssportanlage des TV Wiblingen entstehen, weitere 56 Plätze auf dem Gelände "Hinter den Gärten" und 96 Plätze auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche "Fahrtäcker". Dieser Vorschlag sei nach Abstimmungsgesprächen mit der Regionalenplanungsgruppe (RPG) Wiblingen entstanden, heißt es. Einigkeit bestehe aber - das hätten die Wortmeldungen während der Veranstaltung gezeigt - weiterhin nicht.

Konsens gibt es laut Stadtverwaltung beim Standort "Hundewiese". Die beiden anderen von der Verwaltung präferierten Standorte lehne die RPG, so ein Sprecher, aber ab. Die RPG favorisiere stattdessen einen größeren Standort in der Johannes-Palm-Straße. Diesen wiederum aber möchte die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben nicht mit Wohncontainern bebauen, weil es Aussicht auf eine "normale" Wohnbebauung gäbe.

Flüchtlinge in Wiblingen aufnehmen? Nur eine Einzelmeinung sprach sich wohl dagegen aus

Die Frage, ob man in Wiblingen Geflüchtete aufnimmt, habe bis auf eine Einzelmeinung nicht zur Debatte gestanden. Vielmehr seien Argumente ausgetauscht worden, welche Standorte für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, als auch für die Geflüchteten, gute Voraussetzungen für ein gutes Miteinander und Integration böten.

Die Stadtverwaltung wird nun eine Beschlussvorlage für den Gemeinderat erstellen, die ab 17. April online einsehbar sein wird. Am 24. April wird dann der Gemeinderat abschließend über die Wohncontainer-Standorte in Wiblingen entscheiden. Egal, wo die Container für 250 Plätze am Ende entstehen, die Kosten bezifferte die Verwaltung auf etwa neun Millionen Euro. (AZ/krom)