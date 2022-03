Wohnen in Ulm: Noch ein Großprojekt im Ulmer Dichterviertel

Plus In der Bleichstraße entsteht ein bis zu siebenstöckiger Gebäudekomplex. Und auch zwei neue Geschäfte eröffnen.

Ein sechs- bis siebengeschossiges Gebäude mit neuen innerstädtischen Wohnflächen sowie ergänzenden gewerblichen Nutzungen entsteht in der Bleichstraße im Dichterviertel in Ulm. Das Gebäude baut ein Investor westlich des Ulmer Hauptbahnhofs zwischen den Bahnanlagen und dem Hindenburgring ( B10).