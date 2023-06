Ulm

vor 30 Min.

Wolfmother im Ulmer Zelt: Die Wolfsmutter bringt ihr Rudel zum Tanzen

Plus Wolfmother spielen im Ulmer Zelt einen wilden und zügellosen Nachholauftritt. Das Warten auf die Band hat sich also absolut gelohnt.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Willkommen in der Zeitmaschine. Wir sind gerade im Jahr 1970 oder 1971 gelandet, es könnte auch 1969 sein, das spielt keine Rolle. Jedenfalls befinden wir uns gerade in einer Zeit, als die Rockmusik noch wild und gefährlich, roh und oft unausgegoren war. Hauptsache es dröhnt und scheppert. Genau in diese Zeit hat die Band Wolfmother das Publikum im Ulmer Zelt zurückgeschickt - und alle haben es genossen. Was für ein verrückter, schweißtreibender Trip für laute eineinhalb Stunden!

Eigentlich besteht die Band Wolfmother nur noch aus Andrew Stockdale. Foto: Michael Vogt

Manchmal lohnt sich das Warten tatsächlich. Eigentlich sollten Wolfmother schon vor gut drei Wochen in Ulm spielen, doch dann sagte Ober-Wolf Andrew Stockdale ab, weil es ihm "aus logistischen Gründen" nicht möglich war, hierherzukommen. So zumindest lautete die offizielle Begründung. Zum Glück fand sich tatsächlich zügig ein Nachholtermin, den dann auch die meisten Kartenbesitzer wahrnahmen - und andere, die beim ersten Mal nicht zum Zuge gekommen waren, freuten sich, dass sie im zweiten Anlauf doch noch zu Tickets kamen. Hinterher dürfte auch Andrew Stockdale froh gewesen sein, dass es noch mit einem Zelt-Auftritt geklappt hat, denn er und seine zwei Mitmusiker wurden wild abgefeiert - was der Band sichtlich Vergnügen bereitete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen