Womöglich wird das Einstein Discovery Center an einem anderen Ort realisiert

Plus Stararchitekt Daniel Libeskind muss womöglich umdenken: Neben der Paketposthalle am Hauptbahnhof ist jetzt noch ein anderer Standort ins Spiel gekommen.

Wird das Einstein Discovery Center an anderer Stelle entstehen als bislang gedacht? Inzwischen liegt in den Gesprächen zwischen dem Verein Albert Einstein Discovery Center Ulm, dem Ulmer Gemeinderat und der Ulmer Stadtverwaltung eine zweite Option gleichberechtigt auf dem Tisch.

Die zweite Option zu ergreifen würde bedeuten, dass das Discovery Center später als geplant starten könnte – aber an einem wesentlich attraktiveren Standort und mit deutlich mehr Platz und Gestaltungsoptionen. Die Vereinsvorsitzende wägt ab und würde für diese Option plädieren.