Ulm

17:50 Uhr

Wuchtiger Applaus für Choral-Kantaten bei Wiblinger Bachtagen

Plus Der Chor ist in der Ulmer Martin-Luther-Kirche kaum zu sehen, aber bestens zu hören. Chor und Solisten glänzen, eine Sopranistin überzeugt besonders.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Der vierte Konzertabend im Rahmen der Wiblinger Bachtage war ein besonderer, denn es war der einzige von zwölf, an dem ausschließlich Werke des großen, ehrwürdigen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) aufgeführt wurden. In der nicht so sehr anheimelnden Ulmer Martin-Luther Kirche standen am Donnerstagabend die Kirchenkantaten "Wo soll ich fliehen hin" und "Wachet auf, ruft uns die Stimme" sowie das "Brandenburgische Konzert Nr. 1 F-Dur" auf dem Programm.

Wiblinger Bachtage 2023 - Das Programm 1 / 14 Zurück Vorwärts Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr, Eröffnungskonzert, Basilika St. Martin, Wiblingen

Dienstag, 9. Mai, 20 Uhr, Duo - Trio - Quartetto, Kirche St. Sebastian, Oberkirchberg

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, Sonate - Suite, Kirche ›Zur Heiligen Familie‹ Donaustetten

Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr, Choral-Kantaten, Martin-Luther-Kirche Ulm

Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Streichquintett, Barockbibliothek des ehem. Klosters Wiblingen

Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Und ihr Schall gehet aus (Vocal-Ensemble Hochwang), St. Michael zu den Wengen, Ulm

Sonntag, 14. Mai, 20 Uhr, Volkslied ≠ Kunstlied !?, Schloss Erbach

Dienstag, 16. Mai, 9.30 und 11 Uhr, Schülerkonzerte - Spaß by Saite, Stadthaus Ulm

Dienstag, 16. Mai 2023, 20 Uhr, Klavierkonzerte, Stadthaus Ulm, Münsterplatz

Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, Chorkonzert »Weltlich - Geistlich«, Stadthaus Ulm

Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, Guitarrissimo, Klosterkirche Mariæ Himmelfahrt, Söflingen

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, Orgelkonzert, Basilika St. Martin, Wiblingen

Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, Kammerkonzert, St. Franziskus am Tannenplatz, Wiblingen

Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, Abschluss-Gottesdienst mit Chören von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, Evang. Versöhnungskirche Wiblingen

Vierter Konzertabend der Wiblinger Bachtage in Ulm

Unter der Leitung von Albrecht Schmid sorgten das Collegium Instrumentale mit Konzertmeisterin Ursula Müller-Merkle, das Vokal-Ensemble 15 sowie als Solisten beziehungsweise Solistinnen Gustav Frielinghaus (Violine), Elisabeth Wieland (Oboe), Martin Moriarty (Viola) sowie Katarzyna Jagiello (Sopran), Barbara Rainer (Alt), Andreas Weller (Tenor) und Thomas Scharr (Bariton) dafür, dass die Bach-Fans in der nur mäßig besetzten Kirche voll auf ihre Kosten kamen. Zumindest beim Hören, denn die auf der Empore an der Orgel angesiedelten Musikerinnen und Musiker waren von unten fast gar nicht zu sehen und vom gegenüberliegenden Balkon nur teilweise. Immerhin standen die Solosingenden an der Brüstung und so konnten ihre Stimmen das Kirchenschiff durchdringen, was Sopranistin Katarzyna Jagiello mit ihren klaren, intensiven Tönen am besten gelang.

