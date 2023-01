Wüste Schmiererei in Ulmer Mohrengasse: Neuer Straßenname gefordert

Lange und ausgiebig ist über den Namen der Ulmer Mohrengasse diskutiert worden. Nun wurde dort eine Wand beschmiert – und die Rassismus-Vorwürfe sind zurück.

Unbekannte haben das Erklärschild in der Mohrengasse in Ulm mit schwarzer Farbe besprüht und eine Forderung in wüster Sprache an einer Wand hinterlassen. Damit werden Erinnerungen an eine lange und ausgiebig geführte Diskussion wach. Der Vorwurf damals wie heute: Rassismus.

Rassismus? In Ulm wurde lang über den Namen der Mohrengasse gestritten

Einige Gruppen aus der Stadtgesellschaft hatten einen anderen Namen für die Verbindung zwischen Stadtbibliothek und Weinhof gefordert. Die Bezeichnung Mohrengasse sei rassistisch, kritisierten sie. Die AG Straßenbenennung des Ulmer Gemeinderats entschied sich aber gegen eine Umbenennung. Stattdessen wurde im Oktober 2021 ein Hinweisschild angebracht, das die Herkunft des Straßennamens erläutert und Menschen zum Nachdenken über rassistische Ausdrücke im Alltag anregen soll. Die Mohrengasse ist nach der Gaststätte "Zum Mohren" benannt, die sich einst im Eckhaus Weinhof/Mohrengasse befunden hatte. Der Name des Gasthauses selbst dürfte auf den heiligen Mauritius zurückgehen – oder eventuell auf die als Heiligen Drei Könige bekannten Sterndeuter. Nun ist die Tafel fast komplett mit schwarzer Farbe besprüht, die Aufschrift ist nur noch mit Mühe lesbar. Neben der Tafel wird mit unflätigen Worten gefordert, der Name solle geändert werden, weil er rassistisch sei.

Der Fall ist bei der Polizei in Bearbeitung, sagte ein Sprecher. Beschmiert worden ist die Tafel in der Nacht auf den 30. Dezember, eine Frau hat Anzeige erstattet. Nach Angaben von Stadtarchivdirektor Michael Wettengel sind die Schmierereien ist noch offen, wie die Stadt weiter vorgehen wird. (köd)

