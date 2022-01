Ulm

vor 37 Min.

Wunschkonzert-Reihe des Ulmer Roxy startet mit der Band Suchtpotenzial

Ariane Müller (v.l.) und Julia Gámez Martín von Suchtpotenzial kommen am Freitag in den Wunschkonzert-Livestream vom Roxy.

Das Roxy in Ulm holt für die Wunschkonzert-Reihe am Freitag das Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial in den Live-Stream.

Neben der "Booster-Bar" startet das Ulmer Roxy auch die Livestream-Reihe Wunschkonzert 2022 wieder. Am Freitag-Abend um 20 Uhr streamen die "Booster-Bar"-Moderatorin Ariane Müller und Julia Gámez Martín Suchtpotenzial aus dem Roxy. Musikwünsche für den Abend können über den Instagram-Kanal von Suchtpotenzial eingereicht werden. Zu den beiden gesellen sich noch die beiden Musikerinnen Luisa und Isabel Müller von den Müllersisters. Wunschkonzerte im Roxy sollen die Veranstaltungsflaute überbrücken Die Wunschkonzert-Reihe war die erfolgreichste Streaming-Reihe aus dem Ulmer Kulturzentrum im vergangenen Jahr. Einige Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer waren stets online live dabei, danach gab es bislang mehr als 190.000 Stream-Abrufe auf Youtube, heißt es in einer Pressemitteilung des Roxy. Die Wunschkonzerte sollen auch 2022 mithelfen, die Konzert- und Veranstaltungsflaute zu überbrücken. (AZ)

