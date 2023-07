Ulm

vor 52 Min.

„Zärtlichkeiten mit Freunden“: Das Rezept geht im Ulmer Zelt voll auf

Plus Das Duo aus Sachsen überzeugt bei seinem Auftritt in Ulm mit grandiosem Typentheater. Der Sprachwitz steigert sich von Minute zu Minute.

Von Florian Arnold Artikel anhören Shape

Sächsisch als Humorschlager – das geht, wenn Christoph Walther alias Cordula Zwischenfisch oder Rico Rohs (Schlagzeug) und Stefan Schramm alias Ines Fleiwa (Gitarre) als „Zärtlichkeiten mit Freunden“ ihr „Musik-Kasperett“ auf die Bühne bringen. Im Ulmer Zelt geht das Rezept voll auf, und das abendfüllende Backstagegeplauder zwischen „Rohs“ und „Fleiwa“ steigert sich von Minute zu Minute.

So beginnt der Auftritt von „Zärtlichkeiten mit Freunden“ in Ulm

Es beginnt mit einem Kurzauftritt von Cordula Zwischenfisch, der verkündet, dass die Band nun getrennte Wege gehe. Der klassische „split up“ als Aufhänger für den Abend: Fleiwa muss sich für seinen Solo-Liederabend jetzt einen neuen Schlagzeuger suchen und findet ihn in dem pubertierenden Rico Rohs, der „zwei Vatis und Muttis“ hat und aus „Oppitzsch“ kommt. Das liegt auf der „rischt'schen Elbseite, wo der Rechauer Berg so am Fuß Oppitzsch liegen hat“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen