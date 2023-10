Zahlen, Fakten, Kandidaten: Das müssen Sie zur OB-Wahl in Ulm wissen

Vier Kandidierende sind schon bekannt, weitere könnten folgen. Wann und wo sie sich vorstellen, auf welche Termine es ankommt und wann das Ergebnis feststeht.

Wer Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister von Ulm werden will, kann sich noch bis Montag, 6. November, 18 Uhr, bewerben. Infrage kommen alle am Wahltag volljährigen Deutschen sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die in Deutschland leben. Amtsinhaber Gunter Czisch, Martin Ansbacher ( SPD) und Lena Schwelling (Grüne) treten an – und messen sich am Dienstagabend, 10. Oktober, von 19 Uhr im Roxy an in der ersten Podiumsdiskussion, die vom Verein Bürgerimpulse organisiert wird. Ein Überblick zu Daten, Fakten und Bewerbungen.

Auch Comic-Kaufmann Thomas Treutler tritt bei der Wahl an. Hanf-Händler Stefan Oberdörfer, der 1999 schon einmal kandidiert hatte, will am 13. Oktober verraten, ob er es wieder versuchen will. Am Montag, 13. November, stellen sich alle Bewerberinnen und Bewerber von 19 Uhr an im Kornhaus vor. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde sind Fragen aus dem Publikum möglich. Dabei soll es um die Stadt gehen, allgemeinpolitische Äußerungen sind verboten. Wer wiederholt dagegen verstoße, müsse damit rechnen, dass ihm oder ihr das Mikrofon entzogen werde, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Eine Diskussion zwischen den Kandidierenden gibt es an diesem Abend nicht.

Oberbürgermeisterwahl in Ulm: Das ist wichtig

Bis zum 13. November sollten alle Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Gewählt wird am Sonntag, 3. Dezember, auch Briefwahl ist möglich. Wurden bei der jüngsten OB-Wahl vor acht Jahren noch 7650 Briefwahlscheine ausgestellt, erwartet die Stadt diesmal 22.000.

Die eingehenden Wahlergebnisse werden ab 18 Uhr im Rathaus präsentiert, zudem sind sie auf www.ulm.de abrufbar. Mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen. Erreicht niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es am 17. Dezember eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, für die sich die meisten Wählerinnen und Wähler ausgesprochen haben. Amtsinhaber Gunter Czisch hat sich einen Sieg im ersten Wahlgang als Ziel gesetzt. Das war ihm im ersten Anlauf vor acht Jahren gelungen, als er 52,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Czisch wird von der CDU unterstützt, ist aber nicht von der Partei nominiert worden. Hilfe im Wahlkampf erhält der 60-Jährige von Freundinnen und Freunden sowie von einem professionellen Team. Generell gilt: Antreten darf, wer 150 Unterschriften von Wahlberechtigten vorlegen kann. Rund 94.000 Menschen dürfen wählen, ein knappes Zehntel davon bilden Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.

Am 3. Oktober entscheidet Ulm über neuen OB

Mit der Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling und SPD-Kreischef Martin Ansbacher fordern zwei Personen den amtierenden Oberbürgermeister heraus, die sich seit mehreren Jahren in der Ulmer Stadtpolitik engagieren. Beide sind Mitglieder des Gemeinderats. Vor Ansbacher hatte der heutige Stadtrat und Landtagsabgeordnete Martin Rivoir für die SPD kandidiert und 29,9 Prozent der Stimmen errungen. Für Ansbacher sprechen sich auch die Ulmer Linke und FDP-Stadtrat Wolfgang Stittrich aus.

Schwellings Vorgängerin als Grünen-Kandidatin war Birgit Schäfer-Oelmayer, sie erreichte 7,8 Prozent. Schäfer-Oelmayer, die 2018 zur CDU wechselte, erlag im Juli 2023 einem Krebsleiden. Mit Anja Hirschel (Piratenpartei/SPD-Fraktion, damals 4,8 Prozent) und Ralf Milde (FDP, damals 2,8 Prozent) traten vor acht Jahren eine weitere heutige Stadträtin und ein weiterer heutiger Stadtrat.