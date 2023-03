Zarte Gewitter im Ulmer Stadthaus

Das Ralph Alessi Trio entzündet furiose Klangmomente mit halsbrecherischen Improvisationen. Dabei beginnt alles geradezu sanft.

Wann immer jemand fragt, was denn gute Kunst sei, so könnte man antworten: Das muss eine Kunst sein, die kein Risiko scheut. So etwas erlebten die Besucherinnen und Besucher des Konzerts mit Ralph Alessi im Ulmer Stadthaus: Man wurde Zeuge eines solchen musikalischen Risikos, das alles wagte und trotz halsbrecherischer Improvisations-Loopings stets die Punktlandung schaffte.

Stimmführend, doch geradezu symbiotisch verflochten mit seinen Mitmusikern, dem Schlagzeuger Mark Ferber und dem Pianisten Florian Weber, ist Ralph Alessis Trompete ein denkbar wandlungsfähiges Phänomen während anderthalb Stunden reinem Improvisationsglück. Die Stücke entstammten weitgehend der neuen ECM-CD „Always Now“, allerdings gab es auch ältere Stücke. Oder, wie es Alessi im Zugabenteil ausdrückte: „Sie fordern unsere besten Stücke ein, Gratulation!“ Alle Songs des Trompeters und Komponisten Alessi tragen literarische Titel. Das erste Stück des Abends, „Perfect Teeth“, ist so benannt, weil der Trompeter Menschen mit perfekten Zähnen bewundert. Das sagt er mit einem sparsamen Lächeln und lässt sodann die Musik für sich sprechen.

Diese beginnt geradezu als klassischer Trio-Jazz. Sanft und freundlich lässt Alessi eine Melodie in den Raum tanzen, dann fädelt sich Ferber ein, der seine Trommeln zunächst wunderbar sanft mit den Händen bearbeitet. Milde Klänge auch vom Piano. Aber rasch steigt die Hitze, Piano und Drums treiben den Puls hoch, und Alessis Trompete wird in Sachen Tempo, Komplexität und Klangfarben dafür sorgen, dass dem Hörer zwischendurch der Schweiß ausbricht. Auf dem Höhepunkt des Uptempo-Vergnügens zerbrechen die Musiker ihr so komplexes wie fragiles Klanggebilde: Alessi setzt so etwas wie einen Stolperstein ins Gefüge, bremst den schnellen Takt mit der subtilen Eingangsmelodie aus, am Ende verhaucht alles in einem lyrischen Echo. Fantastisch.

Das gleißende Ideenfeuerwerk des Ralph Alessi Trios

„Ether“ (zu deutsch „Äther“) ist ein ähnlich gleißendes Ideenfeuerwerk. Ralph Alessis Trompete setzt kleine Melodiesplitter ab, Fragmente, die seine Mitmusiker kongenial aufnehmen und veredeln, alles wirkt, als entstehe es im Moment, fast beiläufig, und doch hört man, wie genau und exakt alles ineinandergreift, Komposition wie Improvisation. Schlagzeuger Mark Ferber versteht es, die hypnotische Wirkung eines jeden Stückes zu steigern, mit einer großen Bandbreite an Emotionen, vom sanft gestrichenen Fell bis zum fast rüde auftretenden Trommelschlag. Pianist Florian Weber entlockt dem Klavier epische Klangstrecken, und Alessi fügt sich mal in dieses dichte, oftmals motorische Gewebe von Tönen und Stimmungen ein, mal übernimmt er die Kontrolle und lenkt den ganzen Komplex in eine neue Richtung.

Jedes Stück erzeugt Assoziationen, nicht unbedingt immer jene, die durch Stücktitel wie „Reverse Chameleon“ oder „Duckface“ angedeutet werden. „Reverse Chameleon“ etwa spielt mit zerstückelten Calypso-Klängen, häckselt karibische Lounge-Musik und macht sie zum flirrenden Bestandteil eines Kraftpakets, das stellenweise den Takten eines unsauber anlaufenden und absaufenden Motors zu folgen scheint. Die schönsten Stücke aber hob sich das Trio für das Finale auf. „Butterfly Effect“ wirkt fast übermütig, verspielt, auch hier treiben, in weiter Ferne, die Reste früherer Jazz-Epochen als fröhliche Fieberfantasien. Und „Migratory Party“ erzählt überaus liebevoll von einem großen Vogelschwarm – es wirkt, als könnten die Instrumente des Trios zugleich den Schwarm als Himmelsphänomen und den einzelnen Vogelkörper heranzoomen. Eine spektakulär hypnotische Musik, geboren aus einem traumwandlerisch sicheren Gespür der Musiker für die immensen Qualitäten des jeweils anderen.