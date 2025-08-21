Zeche geprellt: 17-Jähriger flüchtet aus Restaurant, wird aber festgehalten

Kein Geld, dafür fehlende Manieren hatte ein junger Mann am Dienstag in einer Ulmer Gaststätte. Der 17-Jährige bestellte gegen 23 Uhr in einem Restaurant am Marktplatz Getränke. Als er bezahlen sollte, gab er vor, kein Geld zu haben. Kurz darauf sprang der junge Mann auf und flüchtete aus dem Lokal.

Eine Zeugin hatte das mitbekommen und stellte sich dem Jugendlichen laut Polizeibericht in den Weg. Der 17-Jährige konnte demnach von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Da der Zechpreller noch minderjährig war, wurde er an dessen Vater überstellt. Bei dem 17-Jährigen mangelte es wohl nicht nur am Geld, so die Polizei. „Auch fehlende Manieren ließen sich während der Ermittlungen in der Gaststätte bei dem jungen Mann erkennen.“ Denn er habe sich gegenüber den anwesenden Gästen, dem Personal und der Polizei völlig respektlos verhalten und hielt die polizeilichen Maßnahmen für lächerlich.

Auf den aus Osteuropa stammenden 17-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Zechbetrug zu. (AZ)