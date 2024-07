Zeche in mehreren Lokalen in Ulm geprellt - aber auch das Handy vergessen

Ein 30-Jähriger soll in Ulm in mehreren Gaststätten die Zeche geprellt haben. Als er in ein Lokal zurückkam, um dort sein auf der Flucht vergessenes Handy zu holen, würde er jedoch gefasst. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Wie die Polizei mitteilt, trank der zunächst unbekannte Mann am Samstag, gegen 16.45 Uhr, mehrere Biere in einer Gaststätte in der Fischergasse. Der Mann soll sich geweigert haben, die Zeche in Höhe von rund 28 Euro zu bezahlen. Es habe auch nichts geholfen, dass eine Servicekraft ihm mit einer Anzeige drohte. Gewarnt und in einem unbeaufsichtigten Moment ergriff der Mann die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, so die Polizei.

Der Unbekannte ging offenbar weiter zu einer Gaststätte am Lederhof. Dort hatte er wohl tags zuvor auch gespeist und nicht bezahlt. Bei seiner plötzlichen Flucht am Freitag vergaß er in der Hektik scheinbar sein Handy. Das wollte er nun am Samstag wieder holen.

Mit den aufmerksamen Servicekräften in dem Lokal am Lederhof scheint der Mann allerdings nicht gerechnet zu haben. Denn sie kannten den mutmaßlichen Zechpreller vom Vortag und verständigten die Polizei. Die kam und stellten bei dem 30-jährigen die Personalien fest. Zuvor soll er noch nach dem Bedienungspersonal mit Füßen getreten und die Personen beleidigt haben. Weil Wohnsitzlose sich nicht beruhigen ließ, wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (AZ)