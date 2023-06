Zehn Jahre Klangreich: Chor gibt Jubiläumskonzert

"Glück im Wir" lautet der Titel des Konzerts, das diesen Samstag stattfindet. Es geht um Ebenbürtigkeit und Gemeinsamkeit. Das steht auf dem Programm.

Für Chorleiter Markus Romes waren die vergangenen zehn Jahre so etwas wie eine Reise durch das Klangreich. Vor zehn Jahren nämlich gründete der den so benannten Chor, den er, um im Bild zu bleiben, als seine "Reisegruppe" durch die Seelen- und Klanglandschaften bezeichnet. Diesen Samstag findet unter dem Motto "Glück im Wir" ein Jubiläumskonzert statt.

Auch die bisherigen Konzerttitel von Klangreich waren ähnlich poetisch angehaucht. "Herztöne", "Seelen Rauschen" oder "ALL EIN SEIN" hießen sie. Nun also "Glück im Wir". Der musikalische Leiter Markus Romes erklärt: "Zurzeit fasziniert mich die Idee der völligen Ebenbürtigkeit alles Lebendigen, ja aller Erscheinungen - ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein oder Stern. Und alles hat seine Schwingung, hat seinen Klang und ergibt, auch wenn es manchmal schwer zu erkennen ist, eine großartige Harmonie, ein wohlgeordnetes Wir, Zuhause, Geborgenheit in diesem endlosen Universum."

Die Gemeinsamkeit durch die Musik soll das Programm feiern, kündigt der Veranstalter zudem an. Eine "Ode auf das Entzücken". Begegnungen seien es, die uns in Schwingung oder gar in Hochstimmung versetzen können. Viele Glücksmomente würden wir aber auch Werken begnadeter Komponistinnen und Komponisten verdanken.

Von Mozart bis Michael Jackson

Wie zeitlos die großen Werke der Musikgeschichte sind, zeigt auch das Programm, das Markus Romes zusammengestellt hat. Von Wolfgang Amadeus Mozart ("Dir, Seele des Weltalls") und Franz Schubert ("Gondelfahrer") bis zu Sir Elton John ("The Gods Love Nubia") und Michael Jackson. Dieses Programm verspricht Abwechslung. Durch das Konzert führt Schauspieler Jan Gebauer, unter anderem mit Texten von Goethe und Kopernikus.

In den zehn Jahren seines Bestehens hat der Chor Klangreich viele Ausflüge durch die Musikgeschichte unternommen. Fast 300 Lieder und Werke verschiedenster Herkunft und Machart habe man in dieser Zeit eingeübt, erklärt Romes. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Es gebe noch unendlich viel zu entdecken.

Das scheinen auch einige Chormitglieder so zu sehen. Mehr als die Hälfte der rund 40 Sängerinnen und Sänger halten dem Ensemble von Anfang an die Treue. (mit AZ)

Termin: Das Konzert "Glück im Wir" findet diesen Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr in der Ulmer Heilig-Geist-Kirche statt. Tickets im Vorverkauf, unter anderem bei Reservix sowie SWU Kundencenter, oder an der Abendkasse.