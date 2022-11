Ulm

vor 34 Min.

Zehn Jahre Rat der Religionen in Ulm: In den Stolz mischt sich Ärger

Dass auf dem Friedhof an der Stuttgarter Straße in Ulm muslimische und jüdische Gräberfelder angelegt worden sind, ist für den Rat der Religionen ein wichtiger Schritt.

Plus Die Kooperation zwischen Christen, Juden und Muslimen hat in Ulm Erfolge hervorgebracht, auf die die Verantwortlichen stolz sind. Doch es gab auch Tiefen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Seit zehn Jahren besteht der Ulmer Rat der Religionen: Am 5. November 2012 wurde er auf Initiative des damaligen katholischen Ulmer Dekans Matthias Hambücher gegründet. Nun feiert der Rat, in dem sich Menschen christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens zu einer Kooperation zusammenschlossen, sein zehnjähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfestakt am 15. November im Ulmer Rathaus und am 21. Dezember mit einer Blutspendeaktion – denn Blut kennt weder Nation noch Religion, sondern nur Blutgruppen. Doch in die Freude und den Stolz mischt sich auch Ärger.

