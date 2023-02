Zehnjähriger will über sechsspurige Straße gehen und wird von Auto erfasst

Der Bub überklettert erst die Betontrennwand zur Fahrbahn und später noch die Mittelleitplanke. Ein Auto erfasst den Zehnjährigen auf der B10 in Ulm.

Ein zehn Jahre alter Bub ist am Freitag beim Versuch, die B10 in Ulm zu Fuß zu überqueren, von einem Auto erfasst worden. Das Kind und die Autofahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Bub über die Fahrspuren gehen wollte, ist nach Polizeiangaben unklar.

Das Kind ging am Freitag um kurz vor 18 Uhr vom Lehrer Tal kommend auf dem Gehweg über die Wallstraßenbrücke über die Bahnanlagen bei Ikea. Aus unbekannten Gründen wollte er dann die sechs Fahrspuren überqueren. Dazu überstieg er die Betontrennwand zur Fahrbahn und erreichte nach den drei Fahrspuren in Richtung Stadtmitte die Mittelleitplanke. Als er auch diese überstiegen hatte, hatte er erneut drei Fahrspuren vor sich. Aber bereits auf der ersten wurde er von einem Auto, das in Richtung Dornstadt fuhr, frontal erfasst.

Trotz Vollbremsung konnte die 26-jährige Autofahrerin den Aufprall nicht verhindern. Der Bub erlitt Beinverletzungen und wurde in die Klinik gefahren. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. (AZ)