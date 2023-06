Zeitung im Briefkasten rettet verletzte 96-Jährige

Ein Nachbar wird stutzig und ruft die Polizei. Gemeinsam öffnen die Streife und der Mann die Tür und finden die Frau, die nach einem Sturz am Boden liegt.

Ein 75-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in Ulm-Wiblingen eine Rentnerin wohl vor schlimmen Folgen bewahrt. Ihm war aufgefallen, dass eine 96-jährige Nachbarin ihre Zeitung noch nicht aus dem Briefkasten genommen hatte. Dies empfand er als völlig ungewöhnlich, da die Frau jeden Morgen ihre Ausgabe lese. Der Mann wandte sich an die Polizei. Eine Streife öffnete zusammen mit dem Mann die Wohnungstüre mit einem Zweischlüssel. Die 96-jährige lag verletzt auf dem Boden und konnte sich nicht mehr bewegen. Sie war bereits am Abend zuvor gestürzt und hatte es nicht geschafft, Hilfe zu holen.

Ein herbeigerufener Notarzt kümmerte sich um die Frau. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Welche Zeitung welches Herausgebers dazu beigetragen hat, Schlimmeres zu verhindern, wurde von der Polizei nicht ermittelt. (AZ)