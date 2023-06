Ulm

ZOB und Fahrradparkplatz kommen – Sorgen um Einstein Discovery Center

Der neue Busbahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße wird größer. Nördlich davon, also rechts im Bild, entsteht ein Fahrradhain mit mehr als 500 Abstellplätzen und 80 Bäumen.

Plus Am Ulmer Hauptbahnhof entstehen 13 Bussteige, mehr als 500 Radstellplätze und zwei Radrouten. Fürs Erlebnismuseum wird die Zeit knapp. Wie beides zusammenhängt.

Von Sebastian Mayr

Der ZOB Ost am Ulmer Hauptbahnhof wird neu gebaut, den entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit gefasst. Die Kosten sind im Vergleich zur ersten Planung vor eineinhalb Jahren deutlich gestiegen, dafür hat die Stadtverwaltung auf Kritik reagiert und mehr Platz fürs Rangieren der Busse und für Radelnde geschaffen. Doch neue Sorgen sind entstanden.

Für mindestens ein Jahrzehnt soll der Busbahnhof genutzt werden, danach könnte er abermals neu errichtet werden. Denn die Stadt will die Hoffnung auf eine große Lösung bei einem ZOB nicht aufgeben. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass über den Bussteigen ein Gebäude auf Säulen entsteht. Der Verein Albert Einstein Discovery Center träumt von einem anderen Großprojekt, das auf dem Areal der Paketposthalle am Hauptbahnhof entstehen soll. Das geplante gleichnamige Museum soll 2029 zum 150. Geburtstag des Universalgenies eröffnen. Doch offenbar drohen Verzögerungen, weshalb der Verein über einen Ausweichstandort in Bahnhofsnähe nachdenkt. Baubürgermeister Tim von Winnig sagte unserer Redaktion, dass die zeitlichen Rahmenbedingungen, die man für das Discovery Center garantieren könne, für die Planung durch Verein und Stararchitekt Daniel Libeskind womöglich nicht ausreichen. Daher sei kurzfristig die Frage nach einem anderen Grundstück aufgekommen – von Winning sprach von einem "kurzen Warnzeichen" durch die Vereinsverantwortlichen. Ein anderes Areal in Bahnhofsnähe würde bedeuten, dass entweder Fahrradhain oder ZOB oder beides nicht oder nicht so gebaut werden könnten. In einer nicht öffentlichen Sitzung haben sich Fraktionen, Stadtverwaltung und Vereinsspitze ausgetauscht. Inhalte des Gesprächs sollen frühestens im Laufe des Freitags bekannt werden.

