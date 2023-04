Ulm

13:35 Uhr

Zoll nimmt auf Ulmer Großbaustelle Schwarzarbeit ins Visier

Plus Ein Einsatz wie im Krimi: Kurz vor 8 Uhr fahren fast zehn Zollfahrzeuge mit Blaulicht an einer Baustelle im Ulmer Dichterviertel vor und umstellen das Gebäude.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Morgens um acht Uhr in Deutschland: Insgesamt 3400 Zöllner kontrollierten am Dienstag in einer bundesweiten Aktion Baustellen, um Schwarzarbeit, Lohndumping, illegale Beschäftigung und Leistungsbetrug zu bekämpfen. Auch im Ulmer Dichterviertel.

Heiko Strauß, der Einsatzleiter am Vormittag, hat diesen Einsatz rund vier Wochen lang geplant. Dabei wurde die Baustelle auch verdeckt beobachtet, um herauszubekommen, wie viele Bauarbeiter mit welchen Gewerken beschäftigt sind. Der Gebäudekomplex, in dem rund 40 Wohnungen entstehen, wurde gezielt ausgewählt, da nun der Innenausbau ansteht und die verschiedensten Subunternehmer dort vom Zoll erwartet wurden. Eingestellt hatte man sich auf rund 50 Bauarbeiter, deswegen wurden etwa 25 Zöllner sowie Dolmetscher eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen