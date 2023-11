Zucchero kommt zum Schwörkonzert 2024 nach Ulm

Der italienische Superstar kommt nächstes Jahr nach Schwaben und macht auch Halt in Ulm. Bald beginnt der Kartenvorverkauf.

In Italien kennt ihn jedes Kind, 13 Mal war er dort an der Spitze der Charts und wurde sogar schon mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik geehrt: Zucchero Sugar Fornaciari. Sein Künstlername, das italienische Wort für Zucker, ist so süß wie seine von Gospel, Blues und Rock geprägte Musik. Aber auch hierzulande hat der Mann aus der Nähe von Reggio nell'Emilia schon große Erfolge gefeiert. Titel wie Senza una donna (Without A Woman), Diamante und My Love erreichten die obersten Plätze der deutschen Musikcharts. Nun kommt der italienische Superstar Zucchero zum ersten Mal nach Schwaben und wird am 21. Juli 2024 eins seiner nur vier Konzerte in Deutschland auf dem Ulmer Münsterplatz spielen.

Zucchero in Ulm: Bald startet der Vorverkauf

Konzertveranstalter und Donau 3 FM-Geschäftsführer Carlheinz Gern sagt: "In den letzten Tagen konnten wir ja bereits einige Konzert-Highlights präsentieren, aber das Schwörkonzert auf dem Ulmer Münsterplatz ist einfach etwas Besonderes. Ich freue mich, dass wir es mit Zucchero geschafft haben, einen weiteren großen Namen nach Ulm zu lotsen. Seine Musik, die durch die Ulmer Innenstadt schallt, während die letzten Sonnenstrahlen des Sonnenunterganges den höchsten Kirchturm der Welt in ein warmes Licht hüllen... das wird ein Sommernachtstraum!". Tickets gibt es ab Montag, 6. November unter www.donau3fm.de und www.allgaeu-concerts.de und im exklusiven Vorverkauf schon ab 3. November bei Eventim und myticket.

Das Gastspiel von Zucchero ist heuer nicht das einzige Konzerthighlight auf dem Münsterplatz: Sieben Tage zuvor, also am 14. Juli, werden auch die Wiener Symphoniker im Rahmen der Schwörfeierlichkeiten mit ihrer Donau Symphonie von Frank Wildhorn vor der imposanten Kulisse des Ulmer Münsters auftreten. Welche Künstler am Schwörmontag auf der Bühne stehen, werde zeitnah bekannt gegeben, kündigen die Veranstalter an. (AZ)