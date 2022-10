Zufahrt zum Parkhaus am Rathaus in Ulm gesperrt

Die Zu- und Ausfahrt Ost zum Parkhaus am Rathaus in Ulm ist ab 24. Oktober gesperrt. Grund sind Arbeiten wegen Verschleiß – und Energiesparpotenziale.

Wegen Bauarbeiten sind die Zufahrt und die Ausfahrt Ost zum Parkhaus am Rathaus in Ulm ab Montag, 24. Oktober, gesperrt. Von Montag, 21. November, an sollen sie wieder geöffnet sein. Die städtische Parkbetriebsgesellschaft empfiehlt Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt, auf die Parkhäuser am Bahnhof, Deutschhaus und die weiteren Innenstadtparkhäuser auszuweichen. Ein Grund für die Arbeiten sind Energiesparmaßnahmen.

Erst vor rund einem Monat war die neue Tiefgarage am Bahnhof komplett fertiggestellt worden. Nun wird an anderer Stelle gearbeitet. Bei der Zufahrt und der Ausfahrt auf Höhe Haus der Begegnung/Dreifaltigkeitskirche werden die Rampenheizung und die Beschichtung der Rampe ausgetauscht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Nach Angaben eines Stadtsprechers machen Energieeinsparpotentiale beim Stromverbrauch und eine verschleißbedingte Erneuerung der Beschichtung die Sperrung notwendig. Für die Aus- und Einfahrt West auf Höhe Neuer Bau beziehungsweise Sparkasse sind die Maßnahmen abgeschlossen. Die Zu- und Ausfahrt ist seit 20. Oktober wieder möglich. (AZ)