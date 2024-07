Zug-Chaos am Schwörmontag droht: Jetzt reagiert die Deutsche Bahn

Der Schwörmontag ist Ulms Nationalfeiertag. Tausende Menschen strömen in die Donaustadt. Lichterserenade, Nabada, Schwörkonzert - und ganz viel Party ist über das komplette Wochenende rund um den 22. Juli geboten. Dass ausgerechnet rund um dieses Wochenende fast keine Züge wegen Bauarbeiten den Ulmer Hauptbahnhof anfahren sollten, sorgte insbesondere im Ulmer Rathaus für Entsetzen. Oberbürgermeister Martin Ansbacher wandte sich mit einer „dringenden Bitte“ an die Deutsche Bahn. Die hat nun reagiert.

In einer Mitteilung von Freitag heißt es, dass an den Weichen im südlichen Bereich des Ulmer Hauptbahnhofs „dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten“ durchgeführt werden müssen. Für diese Arbeiten werden die Gleise 1 und 2 sowie der sogenannte „Bayerische Bahnhof“ von Donnerstag, 18. Juli (4 Uhr), bis Mittwoch, 24. Juli (4 Uhr), gesperrt.

Zug-Chaos am Schwörmontag 2024? Warum die Bahn-Bauarbeiten nicht verschoben werden können

Dass das zu einer Belastung der Besucherinnen und Besuchern des Schwörwochenendes führt, scheint der Bahn bewusst. „Die DB bittet die Fahrgäste für die Einschränkungen um Entschuldigung und um Verständnis, dass es keinen zeitlichen Spielraum für die Umsetzung der Arbeiten gibt. Die Arbeiten können nur von hochspezialisierten Fachkräften durchgeführt werden, die große Weichenteile tauschen können. Allein die betroffenen Bahnschwellen, an denen die Weichen befestigt sind, sind teilweise über fünf Meter lang“, heißt es.

Trotz der hohen Auslastung der Baubranche und geringen Kapazitäten der Fachfirmen sei es der Bahn gelungen, kurzfristig eine Baufirma für die Arbeiten in Ulm zu binden. „Bei einem Aufschub der Instandsetzung könnte die Infrastruktur nicht im vollen Umfang weiter genutzt werden, was große Einschränkungen für die Fahrgäste zur Folge hätte“, so die Bahn weiter.

Auf diesen Zugverbindungen kommt am Schwörwochenende zu Einschränkungen

Nach Abstimmung mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen sollen nun rund zwei Drittel der Nahverkehrszüge regulär fahren. Hinzu komme ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Nahverkehrszüge, zum Beispiel nach Stuttgart, Aalen oder ins Donautal, sollen wie gewohnt fahren. Auf den folgenden Verbindungen wird es jedoch Einschränkungen geben:

DB Regio

IRE 200 Ulm–Wendlingen (Neckar): Die Züge werden im gesamten Zeitraum durch Busse ersetzt. Die Busse fahren unter der Woche ab 4.19 Uhr, am Wochenende ab 6.19 Uhr stündlich ab Ulm Hauptbahnhof. Die letzten Busverbindungen des Tages fahren am Freitag und Samstag um 23.19 Uhr nach Wendlingen und um 0.19 Uhr nach Merklingen, an allen anderen Tagen ist die letzte Abfahrt nach Merklingen um 23.49 Uhr.

RS 2/21 Ulm–Biberach: Von Montag, 22. Juli, bis Mittwoch, 24. Juli 2024, werden die Züge ab 19.35 Uhr durch Busse ersetzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag fahren die Busse im 15-Minuten-Takt bis Laupheim, im 30-Minuten-Takt bis Biberach. Der letzte Bus fährt um 01.05 Uhr.

IRE/RE 3 Ulm–Lindau und RE 5 Ulm–Friedrichshafen: Am Schwörmontag und am Mittwoch, 24. Juli 2024, ergänzen sich die Züge der beiden Linien ab 21 Uhr zu einem mindestens stündlichen Takt. Am Dienstag, 23. Juli 2024, fährt um 20.47 Uhr der letzte RE von Ulm nach Friedrichshafen, danach fahren stündlich Busse.

RS 7/71 Ulm–Memmingen/Weißenhorn: Zwischen Ulm Hauptbahnhof und Neu-Ulm entfallen lediglich einzelne Züge.

Agilis

RB 15 Ulm–Donauwörth: Die Züge werden im gesamten Zeitraum zwischen Ulm und Günzburg durch Busse ersetzt. Im Regelfall gibt es je Zug eine Direktverbindung ohne Halt, sowie eine Busverbindung, die alle Zwischenhalte bedient.

Go-Ahead

RE 9 Ulm–Augsburg: Die Züge der Linie RE 9 fallen im gesamten Zeitraum zwischen Ulm und Neu-Ulm aus. Fahrgäste können die Züge von DB Regio nutzen. Zusätzlich fahren vom 20. bis 22. Juli zwischen 8 Uhr und 0 Uhr stündlich Busse.

MEX 16 Ulm–Stuttgart: An den Tagen Donnerstag, Freitag, Montag und Dienstag entfällt bei einem Zugpaar der Halt in Ulm Hauptbahnhof (Ankunft 7.38 Uhr, Abfahrt 8.19 Uhr) und der Zug in Richtung Stuttgart mit Abfahrt 7.45 Uhr fährt abweichend um 7.30 Uhr ab.

Fernverkehr

Im Fernverkehr entfällt vom 18. bis 23. Juli 2024 das Zugpaar ICE 118 (Ulm Hauptbahnhof an 13.46 Uhr/ab 13.54 Uhr)/ICE 119 (Ulm Hauptbahnhof an 14.04 Uhr/ab 14.11 Uhr) zwischen Lindau und Berlin. Das Zugpaar Railjet 890/897 (Stuttgart–Bregenz) entfällt auf dem Gesamtlaufweg.

SWEG und DB Regio fahren Sonderzüge zum Schwörmontag

Die SWEG fährt am Schwörmontag einen zusätzlichen Zug der Regio-S-Bahn-Linie RS 3 um 23.10 Uhr ab Ulm Hauptbahnhof mit allen Halten bis Ehingen (Donau). Auf der Brenzbahn fahren am Abend alle relevanten Züge mit verdoppelten Kapazitäten. DB Regio ergänzt eine späte Zugverbindung auf der Brenzbahn um 22.02 Uhr ab Ulm Hauptbahnhof mit Halt in Langenau, Giengen (Brenz), Heidenheim und Oberkochen. (AZ)