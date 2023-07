Zukunft von Hallhuber in Ulm ist ungewiss

Noch ein Rückschlag für den stationären Modehandel: Jetzt läuft auch für Münchner Kette mit Filiale in der Hirschstraße ein Insolvenzverfahren.

Die Rückschläge häufen sich: Das Amtsgericht München hat Ende der Woche das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung des Münchner Modeunternehmens Hallhuber eröffnet.

In Ulm ist die Filiale in 1A-Lage in der Hirschstraße gegenüber dem Ulmer Münster noch offen. Die Schilder "Sale bis 50 Prozent" haben mit der Krise nichts zu tun.

Das Unternehmen hatte Ende Mai Antrag auf Insolvenz gestellt, um aktiv die Suche nach einem neuen Finanzinvestor weiterverfolgen zu können. Die Geschäftsführung setzt laut Pressemitteilung unverändert alles daran, in Verhandlungen mit mehreren Interessenten eine Lösung zu finden, um den Fortbestand der Marke Hallhuber sicherzustellen. Da sich die Gespräche in einer sensiblen Verhandlungsphase befänden, können derzeit keine weiteren Details dazu genannt werden.

Hallbuber ist in Ulm mir Problemen nicht alleine

Zugleich hat die Geschäftsführung mit Zustimmung des Sachwalters und unter Nutzung der insolvenzrechtlichen Bestimmungen vorsorglich Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet, falls es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem bisherigen Finanzierer und Interessenten kommen sollte. Dazu gehören unter anderem die Vorbereitung von Abverkaufsmaßnahmen in den Filialen und die Kündigung von Mietverträgen. Der Mietvertrag in Ulm wurde offenbar nicht gekündigt. Nachdem der Hallhuber-Laden in der Hirschstraße 1 nicht habe gemietet werden können, zog die dänische Kette Søstrene Grene nun auf die Ex-Orsay-Fläche ein paar Häuser weiter.

"Wir schließen – Totalräumungsverkauf" steht längst auf roten Plakaten an den Schaufensterscheiben der Salamander-Filiale schräg gegenüber. Und auch direkt neben Hallbuber ist die Krise spürbar: noch bis 30. September werden hier die Reste des Pleite-Unternehmens Reno-Schuhe verkauft.

Lesen Sie dazu auch