Zum Saisonabschluss geben die Ulmer Philharmoniker noch mal alles

Plus Das fünfte und letzte Philharmonische Konzert dieser Spielzeit geht in Ulm fulminant zu Ende. Die Pianistin Evgenia Rubinova beeindruckt besonders.

Drei ganz unterschiedliche Tanz-Motive – und das einzige Werk, das eigentlich keinen Bezug zu Tanz hat, ist ein Tanz der Finger auf der Tastatur: Ulms GMD Felix Bender bot beim letzten Philharmonischen Konzert der Spielzeit einen furiosen Abend, dessen Königin die in Usbekistan geborene deutsche Klavier-Poetin Evgenia Rubinova war.