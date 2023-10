Ulm

vor 45 Min.

Erstmals steht ein Klima-Aktivist der "Letzten Generation" in Ulm vor Gericht

Beim ersten Prozess gegen die "Letzte Generation" am Ulmer Amtsgericht kamen einige Klima-Aktivisten mit Bannern.

Plus Für Straßenblockaden und Farbanschläge kassiert die "Letzte Generation" reihenweise Haftstrafen. So verlief der erste Prozess vor dem Ulmer Amtsgericht.

Von Rosaria Kilian

Die Stimmung beim ersten Gerichtsverfahren gegen einen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" vor dem Ulmer Amtsgericht war angespannt. Die Richterin eröffnete den Prozess, bevor der Angeklagte überhaupt im Saal war, die Staatsanwältin wurde mehrere Male durch nachträglich eintreffende Zusehende unterbrochen. Nach wenigen Minuten war die Verhandlung aber schon vorbei, das Verfahren eingestellt. Trotzdem verabschiedete die Richterin den Aktivisten mit den nüchternen Worten: "Sie landen sowieso irgendwann im Knast."

Angeklagt war Luca Thomas, 23 Jahre alt und Mitglied der "Letzten Generation". Er studierte in Bayreuth Geoökologie, wohnt derzeit in Nordhessen und ist deutschlandweit als Klima-Aktivist aktiv. Straßenblockaden, Containern, Wild-Plakatieren – seine Protestformen machen vor dem Gesetz nicht Halt. Dementsprechend ist es nicht seine erste Gerichtsverhandlung, er erscheint ohne rechtlichen Beistand, dafür mit mehreren Schnellheftern und Stapeln an Dokumenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

