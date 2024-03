Ulm

vor 31 Min.

Die einzige Frau auf einem Ulmer Brunnen: Wer war Königin Hildegard?

Plus Frauen sind an vielen Stellen unterrepräsentiert. Dazu zählen die kunstvoll verzierten Brunnen in Ulm. Zum Weltfrauentag am 8. März haben wir uns das näher angeschaut.

Von Dagmar Hub

In Ulm gibt es viele Brunnen, und auf fast allen, auf denen Personen dargestellt sind, stehen männliche Skulpturen: Christophorus, Petrus und Georg sind Heilige. Auch der die Zunge herausstreckende Einstein und der Griesbadmichel mit Schirm haben ihre Brunnen. Nach Frauenfiguren muss man lange suchen. Im Hof des Polizeipräsidiums im Neuen Bau wird man dann doch fündig. Dort steht der Hildegard-Brunnen. Doch wer diese Frau, die sich im Kreis der "Brunnenmänner" behaupten konnte?

1591 schuf Claus Bauhofer den Hildegard-Brunnen – genau in jenen Jahren, als der ursprünglich romanische Anlage des Neuen Baus ihre heutige bauliche Gestalt erhielt. Hildegard, die dritte und wohl am meisten geliebte Gattin Karls des Großen, ist auf dem Brunnen als relativ junge Frau mit braunen, leicht lockigen Haaren, braunen Augen, mit einem Buch und Königskrone dargestellt. Fast könnte man sie für eine Heilige halten. Der Hintergrund der Figur lässt sich allerdings ohne Karl den Großen nicht beschreiben, prägte der große Frankenherrscher das Leben Hildegards doch.

