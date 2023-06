Zuspruch und Finanzierung für das Heyoka-Theater

Plus Im Ulmer Kulturausschuss erfährt das Heyoka-Theater große Zustimmung. Die institutionelle Förderung wird fortgesetzt.

Ende gut, alles gut, so salopp ließe sich der Termin im Ulmer Kulturausschuss hinsichtlich des Ulmer Heyoka Theater zusammenfassen. Denn nachdem die Akteure ihre Initiative vorgestellt, ein wenig Rückschau betrieben und einen Ausblick auf die Zukunft gegeben hatten, gab es quer durch alle politischen Fraktionen Zustimmung und auch Begeisterung. Die (überlebens-)notwendige institutionelle Förderung für das Heyoka wurde dann auch einstimmig gewährt. Denn richtig „sensationell“, wie etwa Kulturamtschefin Sabine Schwarzenböck die Arbeit des Theaters bezeichnet, finden wohl die meisten im Kulturausschuss das Geleistete.

Das Heyoka-Theater, von Eva Ellerkamp (künstlerische Leiterin) und Mitstreiterinnen und Mitstreitern ins Leben gerufen, füllt eine Lücke im Kulturleben. Es ermöglicht Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen nicht allein kulturelle Teilhabe – sie können selbst als Theaterdarsteller aktiv werden. Das Konzept kommt an. Noch immer sind zahlreiche Mitwirkende aus der Gründungsphase „gerne und mit Herzblut dabei“, wie Dana Hofmann (Öffentlichkeitsarbeit Heyoka) betont. Der gute Ruf des inklusiven Theaters ermöglicht nun auch das Einwerben von notwendigen Drittmitteln, etwa aus der Privatwirtschaft, aber auch Gelder von Land und Bund, zusätzlich zu den 63.900 Euro pro Jahr von der Stadt Ulm.