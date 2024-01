Zutritt in Lokal untersagt: 27-Jähriger schlägt mit Flasche zu

Gegen den 27-Jährigen lag nach Polizeiangaben ein Hausverbot für die Lokalität vor. Ein Mitarbeiter ließ ihn nicht hinein. Darauf schlug der Mann zu.

Glimpflich ist am Montagabend eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Ulm ausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 27-Jähriger gegen 20.45 Uhr eine dortige Lokalität betreten. Ein Mitarbeiter verwehrte ihm jedoch den Zutritt, weil der 27-Jährige ein Hausverbot hatte.

Der Mann ergriff daraufhin eine leere Bierflasche und schlug nach dem Mitarbeiter, so die Polizei in ihrem Bericht. Die Flasche streifte aber nur den Kopf des Mitarbeiters, er blieb unverletzt. Der Angreifer flüchtete danach. Die Polizei fahndete nach ihm, konnte ihn aber nicht mehr antreffen.