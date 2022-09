Ulm

07:01 Uhr

Zwei Burger-Läden in Ulm haben geschlossen: Was ist da los?

Five Guys in den Ulmer Sedelhöfen hat vorübergehend geschlossen.

Lokal Zwei prominente Burger-Filialisten in Ulm haben derzeit zu. Während bei Five Guys in den Sedelhöfen saniert wird, gibt es nebenan eine gänzlich andere Neueröffnung.

Von Oliver Helmstädter

Wer die Lieblingsburger des Ex-US-Präsidenten Barack Obama in den Ulmer Sedelhöfen probieren will, schaut derzeit in die Röhre: "Vorübergehend geschlossen aufgrund von Renovierungsarbeiten" steht an der Tür. Erstaunlich, bei einem Betrieb, der erst vor zwei Jahren eröffnet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen