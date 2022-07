Zwei echte Ulmer Sehenswürdigkeiten stehen zum Verkauf

Lokal Die Ulmer Münz und das Schmale Haus fehlen bei keiner Stadtführung in Ulm. Jetzt sind die beiden Denkmäler zu haben - für jeden, der das nötige Kleingeld hat.

Es ist das Gebäude, das direkt mit dem berühmten Spruch "Ulmer Geld regiert die Welt" verbunden ist: die Ulmer Münz. Ein Fachwerkhaus im Ulmer Fischerviertel, direkt gegenüber dem nicht weniger bekannten Schiefen Haus, das von 1620 bis 1624 die Münzstätte der Reichsstadt war. Heute befindet sich in ihm eine Gaststätte und es ist ein geschütztes Kulturdenkmal. Und ein Verkaufsobjekt. Genauso wie das Schmale Haus.